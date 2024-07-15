Минобороны: за ночь над регионами России уничтожены 22 беспилотника

Их сбили над Брянской и Липецкой областями и Крымом Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), из них 15 — над Брянской областью, еще 6 над Крымом, сообщили 15 июля в Минобороны РФ.