И нашу рыбку съесть. И под дверь нагадить ...

Правительство России денонсировало Баренцево Соглашение с Норвегией, Швецией, Финляндией. О сотрудничестве в одноимённом море с 2007 года.
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