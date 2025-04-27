И нашу рыбку съесть. И под дверь нагадить ...

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 Правительство России денонсировало Баренцево Соглашение с Норвегией, Швецией, Финляндией. О сотрудничестве в одноимённом море с 2007 года.

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Комментарии
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Сергей Безон
Статья растянута. Я вот не знаю слово &quot; денонсация&quot;. А почему тут же перевода нету этого политического термина?
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3 час.
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