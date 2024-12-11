БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Лайма несёт какую-то чушь» – великий Раймонд Паулс сказал, что думает о Лайме Вайкуле и её свежем интервью

«Лайма несёт какую-то чушь» – великий Раймонд Паулс сказал, что думает о Лайме Вайкуле и её свежем интервью

Лайма Вайкуле решила оправдаться за слова о том, что она была «кормилицей всего СССР», но в результате наговорила такого, что стало лишь ещё хуже.

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