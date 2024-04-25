Глава штаба ВС Британии признал эффективность дальних ударов РФ по Украине

РИА Новости/Павел Львов Дальние удары российских военных по объектам на территории Украины в 2024 году более эффективны, чем в прошлом, заявил в беседе с Financial Times глава штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин.
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