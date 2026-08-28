В столице главного нефтяного региона России возник дефицит бензина на АЗС

В Ханты-Мансийске — столице главного нефтяного региона страны, где добывается более 40% всей российской нефти, — зафиксированы перебои с отпуском автомобильного топлива на розничном рынке.
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