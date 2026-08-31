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Лада Нива Legend с мотором 1.8: объявлены цены

Лада Нива Legend с мотором 1.8: объявлены цены

Лада Нива Legend с мотором 1.8: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В следующем году классической Ладе Ниве Legend исполняется 50 лет.

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