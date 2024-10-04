Замглавы МИД рассказал, кто будет виновен в случае вооруженного столкновения России и США

Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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