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"Немыслимое-2" или британские хитропланы

Ну и вдогонку за разбором финансовых прожектов «как мы украдём российские активы и заживём», ещё один (тоже гениальный) план, условно названный «Немыслимое-2».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Наркоманские фантазии англосаксов. Хотя народ пугается. Позвонил из Москвы знакомый писатель, просил объяснить причину того,  что НАТО так распоясалось в своих угрозах. Пришлось объяснять, что беснуются с горя, что США их предали и кинули (а не только одну Украину), и не могут до конца в это поверить (может и не в курсе истинной причины, а предполагают, что просто амерам денег жалко, погрязли в выборных  дрязгах..) и подзуживаемые американскими  &quot;ястребами&quot;, все таки пытаются заставить НАТО отвечать по-пацански 5-ой статьей Устава за чинимый европейцами беспредел в Европе))). Шерхан ушел заправиться, а стаю шакалов с собой не взял. Типа, охотьтесь как знаете. Вот старший Табаки и завизжал: &quot;Куда???? А если на нас охоту объявят? Отстрел?&quot;))) А Шерхану уже пофиг. Старый стал, не до прихлебателей, себя бы накормить.
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