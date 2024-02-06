"Немыслимое-2" или британские хитропланы

Natalija Osminina

Наркоманские фантазии англосаксов. Хотя народ пугается. Позвонил из Москвы знакомый писатель, просил объяснить причину того, что НАТО так распоясалось в своих угрозах. Пришлось объяснять, что беснуются с горя, что США их предали и кинули (а не только одну Украину), и не могут до конца в это поверить (может и не в курсе истинной причины, а предполагают, что просто амерам денег жалко, погрязли в выборных дрязгах..) и подзуживаемые американскими "ястребами", все таки пытаются заставить НАТО отвечать по-пацански 5-ой статьей Устава за чинимый европейцами беспредел в Европе))). Шерхан ушел заправиться, а стаю шакалов с собой не взял. Типа, охотьтесь как знаете. Вот старший Табаки и завизжал: "Куда???? А если на нас охоту объявят? Отстрел?"))) А Шерхану уже пофиг. Старый стал, не до прихлебателей, себя бы накормить.