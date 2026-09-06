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За рулем

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Volkswagen решил отказаться от Seat

Volkswagen решил отказаться от Seat

Немецкий концерн Volkswagen официально прощается с маркой SEAT. В материалах для наблюдательного совета зафиксировано: испанский бренд ликвидируют не позднее конца 2029 года.

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