Экс-разведчик Риттер: Зеленский погибнет от рук генералов Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же генералами, такое утверждение сделал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии