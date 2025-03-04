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Петербург и столица Лаоса Вьентьян подписали соглашение о сотрудничестве

Петербург и столица Лаоса Вьентьян подписали соглашение о сотрудничестве

У Петербурга появился новый город-побратим. Им стала столица Лаоса Вьентьян. На встрече с губернатором столицы Лаосской Народно-Демократической Республики Вьентьян Атсапхангтхонгом Сипхандоном было подписано Соглашение о побратимстве и сотрудничестве между правительством Петербурга и администрацией Вьентьяна в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.

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