Петербург и столица Лаоса Вьентьян подписали соглашение о сотрудничестве

У Петербурга появился новый город-побратим. Им стала столица Лаоса Вьентьян. На встрече с губернатором столицы Лаосской Народно-Демократической Республики Вьентьян Атсапхангтхонгом Сипхандоном было подписано Соглашение о побратимстве и сотрудничестве между правительством Петербурга и администрацией Вьентьяна в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, сообщила пресс-служба администрации Северной столицы.