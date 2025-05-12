Эксперт объяснил, почему в РФ ограничивали работу интернета на майские праздники

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ограничения в работе мобильного интернета в период майских праздников стали беспрецедентной мерой безопасности, направленной на предотвращение террористических атак ВСУ с применением беспилотников.
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