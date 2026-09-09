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Ивановские новости

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Пять сотрудников ивановской скорой получили награды за борьбу с инфекцией

Пять сотрудников ивановской скорой получили награды за борьбу с инфекцией

Медиков станции скорой помощи Ивановской области наградили за участие в ликвидации очага особо опасной инфекции и вклад в санитарно-эпидемиологическое благополучие региона.

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