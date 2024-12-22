Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США

Избранный президент Дональд Трамп заявил в субботу, что Панамский канал взимает «непомерные ставки прохода» с американских военных и торговых судов, и потребовал снизить сборы, иначе Панама должна вернуть канал США.
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