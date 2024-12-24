В общественных заведениях питания страны прошли проверки

На прошлой неделе инспекторы территориальных подразделений Национального агентства общественного здоровья (ANSP) совместно с представителями полиции продолжили проверки в общественных заведениях питания в стране для мониторинга соблюдения законодательства о контроле табака и, в частности, недопущения курения в закрытых и полуоткрытых общественных местах.