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«ЧВК «Вагнер» снова уйдёт в тень»: в западной прессе заявляют о свертывании военного лагеря в Белоруссии

«ЧВК «Вагнер» снова уйдёт в тень»: в западной прессе заявляют о свертывании военного лагеря в Белоруссии

Спутниковые снимки зафиксировали, как утверждается в западной прессе, свертывание оперативной базы ЧВК «Вагнер» вблизи белорусского города Осиповичи.

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