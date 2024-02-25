Сырский назвал ситуацию на фронте сложной по всем направлениям

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, подводя итоги своей поездки на передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий, заявил о «сложной обстановке во многих направлениях»: ВС РФ штурмуют позиции ВСУ, ситуация на поле боя нуждается в постоянном контроле.