Сырский назвал ситуацию на фронте сложной по всем направлениям

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, подводя итоги своей поездки на передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий, заявил о «сложной обстановке во многих направлениях»: ВС РФ штурмуют позиции ВСУ, ситуация на поле боя нуждается в постоянном контроле.
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