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Сырский назвал ситуацию на фронте сложной по всем направлениям

Сырский назвал ситуацию на фронте сложной по всем направлениям

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, подводя итоги своей поездки на передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий, заявил о «сложной обстановке во многих направлениях»: ВС РФ штурмуют позиции ВСУ, ситуация на поле боя нуждается в постоянном контроле.

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