ЦИК России сообщила, что в Запорожской области обнаружены красные метки у домов членов избирательных комиссий.
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Почему ублюдкам это сходит с рук, ведь бьют точно по адресам, и им никто не помешал, а доклады о сбитии дронов, нужно понимать как нанесении материального ущерба с человеческими жертвами.Сбивать дроны над головой нет, похоже, никакого смысла. Сбивать дроны ВСУ, надо на подлёте, тогда и ущерб будет незначителен и жертв человеческих будет меньше.