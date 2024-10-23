Издания на национальных языках продолжат выпускать в Карелии

В Союзе журналистов Карелии сообщили, что редакции газет и журналов работают в обычном режиме и готовят новые выпуски Газеты и журналы на национальных языках продолжат выпускать в Карелии и после 24 октября.
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