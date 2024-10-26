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Алексей Железняков: «Я бы с удовольствием поработал с Валиевой, но наши дороги разошлись»

Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до декабря 2025 года.  — Недавно Камила Валиева вернулась к выступлению в шоу и очень порадовала всех новыми номерами.

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