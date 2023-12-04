Зеленского охватила паника после поступивших из Британии данных: "Теперь копает яму"

Британский журнал Economist утверждает, что рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у главкома ВСУ ЗалужногоРИА Новости со ссылкой на данные The Economist пишет, что Владимир Зеленский, отказавшись от проведения новых выборов, стал бояться заговора.