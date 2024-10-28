ЦИК Узбекистана: Итоговая явка на выборы в парламент составила 74,72%

Итоговая явка на выборы в нижнюю палату парламента Республики Узбекистан составила 74,72%. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Зайниддин Низамходжаев, информирует РИА Новости.
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