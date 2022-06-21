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Спикер Госдумы Володин: без западного оружия и наемников верхушка ВСУ разбежится за сутки

Спикер Госдумы Володин: без западного оружия и наемников верхушка ВСУ разбежится за сутки

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил о полном разгроме украинской армии в течение суток в случае прекращения снабжения Киева западным вооружением и боевой техникой, а также отзыва иностранных наемников с территории Украины.

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