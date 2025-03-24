На полуострове внезапно заработал YouTube. И неожиданно у транспортного коридора на кубанском берегу образовалась «пробка»

Две невероятные вещи взволновали крымчан. Во-первых, YouTube был разблокирован с утра субботы. Третий день прошел, а зарубежный видеохостинг по-прежнему работает без сбоев! Поначалу казалось, что долго это не продлится.
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