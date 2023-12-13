Сказочные новогодние праздники в отеле Ritz Paris

Зимние каникулы в Париже – это всегда время полное волшебства и целый калейдоскоп вкусов. Свой юбилейный, 125-ый, Новый год в отеле Ritz Paris решили отпраздновать с особым размахом, поэтому все праздники шампанское здесь будет литься рекой, дополняя изысканные блюда и десерты.