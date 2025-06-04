Зарплаты нефтяников в соседних странах в 10 раз выше — иранский чиновник

Низкая зарплата в нефтяной отрасли привела к оттоку рабочей силы, заявил генеральный секретарь Ассоциации работодателей иранской нефтеперерабатывающей промышленности Насер Ашури, 3 июня сообщает информагентство Ilna.
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