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Царьград

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Figaro: Пожары во Франции охватили 42 тысячи гектаров к июлю

Figaro: Пожары во Франции охватили 42 тысячи гектаров к июлю

Лесные пожары во Франции уничтожили более 42 тысяч гектаров к середине июля, устанавливая рекорд за 20 лет.

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