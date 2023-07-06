За что воюют США на Украине?

Россиянин

Туземцы отдающие свои земли за стекляные бысы закончились. А без этого США существовать уже не могут. Перестроиться не хотят. Проиграв на Украине, штаты теряют все. Их перестанут уважать и бояться. Но и Россия не может проиграть на Украине по тем же причинам. Стало быть, РФ и США придется договариваться между собой. Иначе война со взаимным уничтожением. Байден, вернее те, кто дергает его за ниточки на переговоры не согласны.