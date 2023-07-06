Почти полтора года идет СВО. После «шока» первых дней – решение было неожиданным для большинства граждан России – все уже определились со «сторонами».
За что воюют США на Украине?
Комментарии
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Россиянин
Туземцы отдающие свои земли за стекляные бысы закончились. А без этого США существовать уже не могут. Перестроиться не хотят. Проиграв на Украине, штаты теряют все. Их перестанут уважать и бояться. Но и Россия не может проиграть на Украине по тем же причинам. Стало быть, РФ и США придется договариваться между собой. Иначе война со взаимным уничтожением. Байден, вернее те, кто дергает его за ниточки на переговоры не согласны.
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13 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Хозяин приказал - земли у русских отбить, потому что они уже проданы западу. И деньги за это хохлы уже сожрали..
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
США воюет за свою ГЕГЕМОНИЮ в МИРЕ....Т.к. только Россия может несколько раз полностью УНИЧТОЖИТЬ США....
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9 час.
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