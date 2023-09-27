Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

Владимир Хорошев

Пауло Коэльо правильно выразил секрет жизни, который по его мнению заключается в том, чтобы "падать семь раз, а вставать восемь раз...". Россия падала - да, такое бывало... Но она всегда находила возможность встать! Владимир Хорошев. https://t.me/s/drkhoroshev