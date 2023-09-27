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Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

Нефтяной потолок рухнул или Слушай, дорогой, а западный страховка не нужен совсем

На Западе очередная печалька - выяснилось, что нефтяной потолок не работает. Или работает так, как летают крокодилы - низенько-низенько и в режиме "стелс" (именно поэтому летающих крокодилов мало кто видел).

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Комментарии
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Владимир Хорошев
Пауло Коэльо правильно выразил секрет жизни, который по его мнению заключается в том, чтобы &quot;падать семь раз, а вставать восемь раз...&quot;. Россия падала - да, такое бывало... Но она всегда находила возможность встать! Владимир Хорошев. https://t.me/s/drkhoroshev
Хорошев Владимир
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10 час.
Михаил
Там была цитата Семен Семенович - Горбунков вероятно ,не иначе?
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9 час.

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