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Первая лига. 3-й тур. «Уральские Молнии» сыграют со «Стормбрингерс», «Спартанцы-2» примут «Стальных Тигров» и другие матчи

Первая лига Сезон–2024 3-й тур 15 июня 11:00. Уральские Молнии (Екатеринбург) — Стормбрингерс (Самара) 15:00.

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