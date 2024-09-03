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СК Амурской области: ребенок погиб во время игры в песчаном карьере

СК Амурской области: ребенок погиб во время игры в песчаном карьере

В Ивановском муниципальном округе Амурской области следователи начали проверку по факту гибели ребенка во время игры в карьере.

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