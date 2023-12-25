Хакер пытался украсть 900 ГБ данных Ubisoft, но у него ничего не вышло После разру...

Хакер пытался украсть 900 ГБ данных Ubisoft, но у него ничего не вышлоПосле разрушительной атаки программы-вымогателя на Insomniac Games, в результате которой в сеть утекло более терабайта данных, включая работоспособную сборку Wolverine, другие разработчики по понятным причинам активизировали свои усилия по обеспечению кибербезопасности.