Хакер пытался украсть 900 ГБ данных Ubisoft, но у него ничего не вышло После разру...

Хакер пытался украсть 900 ГБ данных Ubisoft, но у него ничего не вышлоПосле разрушительной атаки программы-вымогателя на Insomniac Games, в результате которой в сеть утекло более терабайта данных, включая работоспособную сборку Wolverine, другие разработчики по понятным причинам активизировали свои усилия по обеспечению кибербезопасности.
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