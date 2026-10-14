Граф Шереметев, переехавший из Франции, назвал жизнь в России большим счастьем

Граф Петр Шереметев раскрыл впечатления от России после переезда из ФранцииРанее Шереметев заявлял, что хочет переехать из Франции в Россию и перевезти имущество, в том числе свою коллекцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НАТО ударил по Кр...
- НАТО ударил по Кр...
- «Ещё несколько уд...
когда такие люди возвращаются в Россию становится чуть лучше настрой.
Будьте счастливы и многие лета!