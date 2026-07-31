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Захарова заявила об ответственности Запада за удары ВСУ по России

Захарова заявила об ответственности Запада за удары ВСУ по России

Ответственность за атаки на мирных жителей российских регионов понесут западные спонсоры киевского режима — после «неминуемого краха» их украинских протеже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 июля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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