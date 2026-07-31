Ответственность за атаки на мирных жителей российских регионов понесут западные спонсоры киевского режима — после «неминуемого краха» их украинских протеже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 июля, сообщает пресс-служба МИД РФ.
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