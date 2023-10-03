Сразу 25 сим-карт изъяли в невьянской ИК-46

2 октября в 11.09 в ИК-46 (г. Невьянск) ГУФСИН России по Свердловской области в ходе реализации полученной оперативной информации был досмотрен грузовик «МАН», который прибыл в учреждение для того, чтобы забрать изготовленную мебель.
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