Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 498 подписчиков

Пнул девочку ради популярности уже в прошлом, у нас новый иностранный школьник ещё хуже

Пнул девочку ради популярности уже в прошлом, у нас новый иностранный школьник ещё хуже

Пнувший ученицу в грудь подросток-иноземец задержан, директор школы - под следствием Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress На Урале завели дело о хулиганстве после избиения подростком-иноземцем одноклассницы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
саша дмитренко
а  эта  девочка  просто  терпила  по  жизни,, такие  в  монастырь  уходят,,,
Ответить
1 час.
саша дмитренко
а  куда  высылать  аналогичных  бандитов  русских?))))
Ответить
1 час.
саша дмитренко
вообще то  там  весь  класс  снимал))) или  с  интересом  наблюдал
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх