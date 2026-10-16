Риелтор Владимир Шмелёв рассказал, что при сдаче жилья на срок от трёх месяцев собственник должен оформить арендаторам временную регистрацию.
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