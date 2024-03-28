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Закон и Порядок

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Почти полсотни иноагентов хотят баллотироваться на выборах в Мосгордуму

Почти полсотни иноагентов хотят баллотироваться на выборах в Мосгордуму

Телеведущая, актриса, бывшая участница КВН Татьяна Лазарева* предстоящей осенью будет участвовать в выборах депутатов Московской городской думы.

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Комментарии
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людмила бер
Не несите чушь.... В Мосгордуму, выбирают по округам, а не по спискам партий....
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14 час.
Федор Липин
Вот и посмотрим, сколькие из москвичей проголосуют за таких.
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10 час.
С С
Ну Лазарева пьяна, бог с ней. А сколько ещё желающих из-за бугра, вырядиться в &quot;спасителей России&quot;? И если они все иноагенты, то как их могут зарегистрировать???
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8 час.

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