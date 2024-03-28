Почти полсотни иноагентов хотят баллотироваться на выборах в Мосгордуму

Не несите чушь.... В Мосгордуму, выбирают по округам, а не по спискам партий....

С С

Ну Лазарева пьяна, бог с ней. А сколько ещё желающих из-за бугра, вырядиться в "спасителей России"? И если они все иноагенты, то как их могут зарегистрировать???