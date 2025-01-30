«Мы не знаем, выжил ли кто»: новые данные о последних минутах до ЧП с лайнером в США

На текущий момент нет информации о том, выжил ли кто-то из пассажиров лайнера, который столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак в США, сообщил начальник пожарной охраны округа Колумбия Джон Доннелли.
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