Проверка связи: какую схему обмана после теракта в «Крокусе» выдумали мошенники

Мошенники после теракта в «Крокус Сити Холле» выдумали новую схему обмана россиян. Теперь они звонят от лица сотовых операторов и требуют перезаключить договор, рассказал «Известиям» коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
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