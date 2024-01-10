В Германии с появлением оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт» изменился политический расклад. Новое объединение завоевало доверие немцев, потребовало учесть интересы России при выстраивании европейской системы безопасности и разрешить конфликт на Украине путем переговоров.
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