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Как сохранить голос: советы от ведущего фониатра Москвы до 16 апреля

Как сохранить голос: советы от ведущего фониатра Москвы до 16 апреля

Ведущий фониатр Москвы Светлана Романенко рассказала, как сохранить голос здоровым: следует ограничить разговоры 20 часами в неделю, равномерно распределять нагрузку и отдыхать по 30 минут после двух часов разговора.

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