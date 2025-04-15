Как сохранить голос: советы от ведущего фониатра Москвы до 16 апреля

Ведущий фониатр Москвы Светлана Романенко рассказала, как сохранить голос здоровым: следует ограничить разговоры 20 часами в неделю, равномерно распределять нагрузку и отдыхать по 30 минут после двух часов разговора.
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