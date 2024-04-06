Токаев назвал паводки в Казахстане крупнейшими за последние 80 лет

В Казахстане произошло крупнейшее за последние 80 лет природное бедствие. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к народу в связи с тяжелой ситуацией из-за весенних паводков «Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы.
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