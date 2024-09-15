«О, я не и знал!» Леклер ответил на интересное замечание Уэббера

«О, я не и знал!» Леклер ответил на интересное замечание УэббераFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер признался, что не знал о своих хороших перспективах в чемпионате в случае победы на Гран При Азербайджана.
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