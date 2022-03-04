Матч «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд перенесли из-за 19 положительных тестов у хозяев

Матч чемпионата Германии «Майнц» – «Боруссия» Дортмунд перенесен из-за вспышки коронавируса. Игра 25-го тура Бундеслиги должна была состояться 6 марта.
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