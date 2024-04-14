Канадец Вей подпишет контракт с «Авангардом»

Омский «Авангард» в это межсезонье усилится центральным нападающим Линденом Веем. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов анонсировал подписание с Веем однолетнего соглашения на клубном сайте: «Мы хотели видеть Линдена у себя еще по ходу сезона-2023/24, но тогда «Мангейм» отказал в расторжении действующего контракта.