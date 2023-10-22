WP: у боевиков ХАМАС обнаружили инструкции к гранатометам КНДР

У боевиков палестинского движения ХАМАС, которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, при себе были инструкции по использованию определенных видов оружия, в том числе из Северной Кореи.
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