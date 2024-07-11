Процедура выпускных экзаменов в гимназиях претерпит существенные изменения

Выпускные экзамены в гимназиях будут проводиться со следующего года в специальных экзаменационных центрах, аналогичных экзаменационным центрам бакалавриата, учитывая, что на сессии этого года были обнаружены нарушения и несколько случаев мошенничества, сообщил министр образования Дан Перчун в подкасте Pe Agendă.