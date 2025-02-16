Слышен вой сирен, повсюду взрывы: Белоусов не остался равнодушным после слов Зеленского в Мюнхене

ВС России за сутки поразили военные аэродромы, цех сборки дронов и объект энергетики Украины. Подробнее об уроне рассказали в МинобороныВ минувшую субботу Владимир Зеленский заявил, что не станет подписывать мирное соглашение с Россией в Мюнхене.