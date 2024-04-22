Вице-мэр Ракова сообщила о снижении количества экстренных госпитализацией с проблемами почек в Москве

Ракова подвела итоги годовой работы нефрологических центров столицы Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальному развитию, поделилась результатами работы нефрологических центров, открытых в столице год назад.
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